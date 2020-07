Vier Amsterdamse musea krijgen extra coronasteun

Het gaat om geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het Mondriaan Fonds verdeelt. Naast de vier Amsterdamse Musea zijn er in andere gemeentes nog 24 andere musea die extra geld krijgen vanwege de coronacrisis.

Het gaat om musea die jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers ontvangen. Voor deze 28 musea is er zestien miljoen euro beschikbaar. Het steunpakket is bedoeld om de musea als 'vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen'. De 28 culturele instellingen hebben ook een financiële bijdrage van gemeentes of provincies gekregen.

Het Mondriaan Fonds heeft inmiddels ook een compensatieregeling voor musea met tussen de 40.000 en 100.000 bezoekers opgesteld. Welke musea daarvoor in aanmerking komen, wordt in september bekendgemaakt.