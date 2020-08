Pride Week 2020 zonder grachtenparade: 'De regenboogvlag wappert hier iedere dag'

Geen grachtenparade en daarom ook geen duizenden mensen langs de kant. Geen festivals, feestjes en andere festiviteiten. Dit jaar vieren we Pride anders dan normaal en volgens sommigen is dat zo erg nog niet.

'Het is echt zo jammer, maar we zijn nu de Find All Flags tour aan het doen om in ieder geval iets van Pride mee te maken', vertellen twee heren uitgedost in regenboogkleuren.

Psycholoog Glenn Helberg en Dinah Bons van Trans United waren net aan het dineren na een dag van gesprekken over de alternatieve Pride Week in het concertgebouw. 'Homofobie, afrofobie, transfobie, dat is verboden bij de wet. Maar het is er wel en we staan het eigenlijk toe. Ik wil deze tijd graag gebruiken om dat te laten zien', zegt Helberg.