Zomerweer met tropische temperaturen op komst

Maandag en dinsdag moeten we nog rekening houden met wisselvallig zomerweer. Morgen is er kans op een bui en kan het later op de dag gaan onweren. De temperatuur blijft dan steken op een graad of twintig. Dinsdag is volgens Weeronline een overgangsdag met stapelwolken en zon.

Vanaf woensdag schijnt dan de zon volop en schiet ook de temperatuur verder omhoog. Donderdag en de dagen erna stijgt het kwik naar zo'n 30 tot 32 graden. Is het op donderdag nog vooral in het binnenland zo warm, op vrijdag en zaterdag wordt het in grote delen van het land tropisch. Lokaal kan het dan zelfs 35 graden worden.

In het zuiden van het land is er volgens de meteorologen een goede kans op een hittegolf.