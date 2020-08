Restaurant gedupeerd door plastic containers: 'Het stinkt en ziet er niet uit'

Busser plaatst elke middag houten schotten met lampjes en groen tegen de containers, zodat de bezoekers van zijn normale terras niet op de containers uitkijken. Toch moet hij er wel langs om bij de extra tafels, die hij vanwege de coronacrisis aan de andere kant van de straat mocht neerzetten, te komen. 'Het is natuurlijk een drama voor mijn zaak. Het stinkt, het ziet er niet uit.'

Tot een jaar geleden stonden de containers nog voor het pand van de buren, zoals ook op Google Streetview te zien is. 'Van de ene op de andere dag stonden ze bij mij voor de deur' vertelt Busser. 'Waarom, dat weet niemand. Dat zal een chauffeur zijn met eigen initiatief, die er heel weinig zijn. Die heeft vast gedacht, laat ik hem verplaatsen. Want dan is er weer een parkeerplaats bij. Zo denk ik dat het gegaan is.'