'Meerdere spelers en stafleden Ajax hadden corona'

Meerdere stafleden en spelers van Ajax zijn besmet geweest met het coronavirus. Uit een bloedtest die gedaan is onder negentig personen bij de club, blijkt dat dertien mensen het virus gehad hebben.

Volgens de Telegraaf is bloed afgenomen bij alle trainers en spelers van Ajax 1 en Jong Ajax en bij alle personeelsleden rondom die teams. Enkele personen bleken antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed te hebben.

'Het klopt dat een aantal spelers en stafleden het coronavirus heeft gehad', bevestigt een woordvoerder van Ajax tegenover de krant. Over namen en aantallen wil hij vanwege privacy niet uitweiden. 'Ik wil benadrukken dat er op dit moment niemand corona heeft en – behoudens André Onana, die lichte enkelklachten heeft – iedereen dinsdag op de training aanwezig was.'

De testen werden uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam UMC. Ajax wil in kaart brengen wie het virus gehad heeft en wie er vanwege eventuele restverschijnselen in de gaten gehouden moet worden.