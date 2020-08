Grote drukte op het water en in parken, Somerlust gesloten

De hoge temperaturen zorgen er ook vandaag weer voor dat meerdere zwemplekken en parken in de stad massaal bezocht worden. Zo massaal dat de gemeente zich op sommige plekken genoodzaakt ziet in te grijpen.

Zo riep de gemeente in de loop van de middag via een tweet op om niet meer naar Park Somerlust aan de Amstel te komen. Bij het park werden al hekken neergezet om drukte te voorkomen. Bij teveel mensen zouden de hekken dichtgaan, wat nu dus noodzakelijk was.



Ook op het Marineterrein is het te druk. 'Ze blijven maar komen, we gooien er een stop op! Kom alsjeblieft niet meer', zegt een beveiligingsmedewerker op het terrein tegen NH Nieuws.

En ook voor de mensen die in een bootje op de gracht willen genieten van het mooie weer heeft de gemeente een boodschap. 'Houd je aan de afgesproken regels.' Die regels zijn dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden in de boot en op het water, dat overlast veroorzaken verboden is en dat de vaarregels in acht moeten worden genomen.



Op deze kaart is te zien op welke plekken het druk is en op welke plekken rustig.

Duikers en traumahelikopter

In de buurt van een van de te drukke plekken, park Somerlust, ontstond vanmiddag enige consternatie. Er zou iemand vermist zijn. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek toe waar de vrouw voor het laatst gezien was. Drie duikers van de brandweer gingen het water in om de vrouw te zoeken en ook kwam er een traumahelikopter ter plaatse. Uiteindelijk bleek de vrouw niet in gevaar te zijn; na een tijdje kwam ze weer aangezwommen.