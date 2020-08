Opnieuw maatregelen tegen drukte: inzet van hekken en beveiligers bij parken

Bij park Somerlust aan de Amstel worden de hekken op vrijdag 7 augustus neergezet. Daarna mogen er nog wel een paar mensen komen zonnen. Maar als het te druk wordt, gaan de hekken dicht.

Ook bij de Bogortuin op het Java-eiland is dat het geval. Bij Park Schinkeleilanden worden bovendien fietsers geweerd, zodat er meer ruimte ontstaat.

Vondelpark

Tot slot is de toegang tot het Vondelpark beperkt. In totaal blijven daar slechts zes ingangen, waaronder de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg, open.

Op deze plekken werd het eerder al erg druk. De gemeente hoopt dit nu te voorkomen, zodat het aantal coronabesmettingen de komende dagen niet nog meer toeneemt.

Kaart met drukke plekken

Om ervoor te zorgen dat Amsterdammers zelf ook rekening houden met de toenemende drukte, is er een kaart ontwikkeld. Daarop kunnen ze zien in welke gebieden het druk of rustig is.

Bovendien heeft de gemeente een lijst met zwemplekken opgesteld, zodat niet iedereen op dezelfde plek een duik in het water neemt.