Politiek 'Drukte-maatregelen zijn ongelooflijk karig, een doekje voor het bloeden'

De maatregelen om de drukte op de Wallen tegen te gaan, zijn niet door iedereen enthousiast ontvangen. Veel bewoners hebben het idee dat het aantal toeristen hierdoor niet gaat afnemen. Ondernemers reageren echter wel tevreden.

Vanochtend kondigde burgemeester Halsema aan dat er dit weekend meer handhavers worden ingezet. Andere maatregelen die aangekondigd werden, zoals het tijdens grote drukte afsluiten van delen van het Wallengebied, waren vorige week ook al van kracht. Toen zag het er op de Wallen zo uit. Wat wel nieuw is, is dat de verkoop van alcohol door winkels vanaf 16.00 uur tot na middernacht verboden is. 'Ik vind het ongelooflijk karig', reageert een binnenstadbewoner. 'Die alcohol nemen mensen zelf wel mee of ze halen het van een andere plek. Dus het is een beetje een doekje voor het bloeden. En ik zou liever een echte pleister op de wond willen.'

De gemeente heeft met de ondernemers in het gebied overlegd. 'Ik denk dat dit de enige maatregel is die je op dit moment kan nemen buiten het helemaal afsluiten van de buurt', zegt Cor van Dijk, voorzitter van BIZ Burgwallen. 'En daar moeten we natuurlijk niet naar toe, naar een totale lockdown, dat is voor niemand goed.' Van Dijk zegt dat de ondernemers de gemeente eerder al om 'loopstromen' vroegen, ook staat hij achter de verbod op de verkoop van alcohol. 'Het gaat hier om volksgezondheid, een hoger belang, ondanks dat dat heel vervelend is voor sommige ondernemers.'

De bewoners erkennen overigens wel dat het voor de gemeente lastig is om de drukte in de binnenstad te verminderen. 'Dat is een hele moeilijke vraag', zegt één van hen. 'Je zou kunnen denken aan het minder aantrekkelijk te maken. Er zijn natuurlijk plannen om de prostitutie wellicht weg te halen.' 'Ik vind het een lastig probleem, ik weet ook geen oplossing', zegt de ander. 'Toerisme is gewoon killing, ook in andere landen en andere steden.'