Park Somerlust weer afgesloten vanwege drukte: 'Kom hier niet naartoe'

En dat is niet de eerste keer. Het park ging de afgelopen week al meerdere keren dicht, omdat er te veel mensen op afkwamen. Bewoners gaven gisteren al aan klaar te zijn met de overlast.

De gemeente roept vandaag daarom nogmaals op om in de gaten te houden op welke plekken het erg druk is in de stad. Dat kan via een kaart, die daar speciaal voor is gemaakt.

Hekken

Niet alleen bij Park Somerlust werden hekken geplaatst. Ook bij andere populaire parken en zwemplekken, waaronder de Bogortuin op het Java-eiland, was dat het geval.

Toenemend aantal besmettingen

De nieuwe maatregelen volgen op het toenemend aantal coronabesmettingen in de stad, in combinatie met het mooie zomerweer.

Toch kunnen mensen hier in principe nog wel zwemmen en zonnen. Pas als het écht te druk wordt, gaan de hekken dicht.