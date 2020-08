Video's fatale steekpartij Scheveningen tonen verband met drillrap

Bij een steekpartij op De Pier in Scheveningen waarbij mogelijk ook geschoten is, kwam gisteravond een 19-jarige Rotterdammer om het leven. Het slachtoffer zou bekend staan als 'Chuchu'. De politie doet onderzoek, maar berichten en filmpjes op social media geven al veel prijs over wat er allemaal gebeurd is. Alles wijst op een fatale ruzie tussen jongemannen uit Amsterdam en Rotterdam die actief zijn in de wereld van de drillraps. We maakten een reconstructie aan de hand van video's die in handen zijn van AT5.

Beeldbewerking AT5

Drillraps zijn nummers waarin geweld centraal staat en waarin regelmatig andere groepen of rappers beledigd worden. Niet zelden wordt er gedreigd met steken (shanken) of schieten. In de clips hebben de rappers regelmatig bivakmutsen op. Twee bekende drillers zijn Qlas en Blacka uit IJsselmonde. Zij wisten de afgelopen periode het grote publiek te bereiken en werden uitgenodigd bij 101 Barz. Dit jaar maakten zij een album dat zelfs de nummer één-positie op de hitlijsten wist te behalen. 73 De Pijp Maar niet overal is de Rotterdamse formatie populair. Er is, zo wijzen social media posts uit, blijkbaar al langere tijd een conflict met drillrapgroep 73 De Pijp uit Amsterdam. Dat zou in dit geval de aanleiding voor de steekpartij kunnen zijn. Zeker is dat er een man met een shirt van 73 De Pijp met een pistool in zijn hand wegrent bij de plaats delict. Dat is namelijk gefilmd en op Instagram geplaatst. Maar waarom was 73 De Pijp op de Scheveningse Pier aanwezig? Het zou heel goed te maken kunnen hebben met een incident dat zondagavond plaatsvond, dat ook al op social media, in dit geval Snapchat, verscheen. Geen boks In de video is te zien dat (zeker) twee Amsterdamse rappers, die overigens geen lid zijn van 73 De Pijp, een ontmoeting hebben met onder andere Blacka, de Rotterdamse artiest. Alles lijkt in harmonie te verlopen en te zien is dat de Rotterdammer een vuist uitsteekt voor een boks. 'Ik zeg je eerlijk, ik ga je geen boks geven', zegt één van de Amsterdammers, want ik ben met mijn boys van de andere kant.' Daarmee verwijst hij naar de groep waarmee Blacka al langer ruzie heeft.

Quote 'Ey boys, sla die man kapot, man! Ga naar Damsko!' fragment snapchat

Niet veel later verschijnt op de Snapchat van Blacka een filmpje van een vechtpartij in een winkelcentrum in Scheveningen. Eén van de Amsterdamse rappers krijgt flinke klappen en je hoort: 'Kom niet lullen, broer! (..) Ey boys, sla die man kapot man! (..) Ga naar Damsko!' In het Snapchat-bijschrift staat: link niet met 73. Dit is een verwijzing naar 73 De Pijp. Blijkbaar is de opmerking over het geen boks geven en de vriendschap met de jongens uit De Pijp niet goed gevallen. Reanimatie op instagram Het lijkt erop dat de leden van de drillrapformatie uit De Pijp maandagavond in Scheveningen verhaal zijn gaan halen. De confrontatie die volgt staat ook ditmaal op film. Te zien is dat het uiteindelijke slachtoffer vecht met een man die een wapen trekt en steekt en/of schiet. Zelfs op het moment dat deze 19-jarige jongen vecht voor zijn leven maakt iemand een video en plaatst deze op instagram. De jongeman wordt minutenlang gereanimeerd, maar redt het niet. AT5 toont de bewuste beelden hier niet vanwege hun schokkende aard. De filmpjes vertellen dus veel, maar hoe alles precies zit moet uit het politieonderzoek blijken. Niet snel na de dodelijke steekpartij zijn twee mensen aangehouden. De politie Den Haag zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen.