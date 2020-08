Eigenaren HaCarmel vinden strafeis voor nepbom te laag: 'Er moet iets veranderen'

'Dat is gewoon iets heel treurigs', reageert Daniel Bar-on na afloop van de zaak tegen de 46-jarige Hassan N. De Amsterdammer wordt ervan verdacht op 14 januari van dit jaar een kartonnen doos in de portiek van het restaurant te hebben achtergelaten. Er staken elektrische draden uit en na de vondst op de vroege morgen van de 15e werd de buurt hermetisch afgesloten en moesten omwonenden hun huis verlaten. Het kostte de EOD uren voordat men er zeker was dat het om een nepexplosief ging.



Vingerafdrukken van N. werden aangetroffen op de doos, op de tape rondom de doos en op de draden. De verdachte, die ontkent iets met de zaak te maken te hebben, had daar wel een verklaring voor. Hij verbleef al enige tijd in het huis van een vriendin, vlakbij het restaurant. Diezelfde doos had hij gebruikt om tuinafval op te ruimen. En omdat de vuilcontainer dienst weigerde, had hij de doos omstreeks dezelfde tijd naast de afvalbak achtergelaten.



Wat niet voor N. pleitte, was zijn verleden. Verslaafd aan harddrugs ging hij in 2014 al eens in de fout toen hij een NS-mederwerker uitschold voor 'kankerjood'. Ook stond hij vandaag terecht voor de bedreiging van een buurvrouw. Een jodin, volgens de dreigbrief, die dood moest. De afzender van de brief: Adolf 2019.

'Geen terroristisch oogmerk'

Alles bij elkaar dus goed voor een strafeis van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Een teleurstelling volgens de advocaat van de restauranthouders, Herman Loonstein. 'Het is iemand die misschien te veel drugs gebruikt, maar het gaat om het motief. Het is niet alleen het restaurant dat er onder lijdt, maar als je kijkt naar de joodse scholen en de synagogen, dan staat daar gewapende marechaussee voor de deur. De situatie moet zo snel mogelijk veranderen. En alleen een hele zware straf kan misschien mogelijke nieuwe daders afschrikken.'



Het Openbaar Ministerie heeft in zijn eis wel rekening gehouden met het antisemitisch karakter van de daad, maar voor een nog zwaardere straf, zou er ook sprake van terrorisme moeten zijn. Persofficier Mara van den Berg: 'Als je kijkt naar wat de wet daar voor vereisten aan stelt, dan moet dat oogmerk (een terroristisch, red.) heel duidelijk uit de bewijsmiddelen naar voren komen en dat is hier eigenlijk niet gebleken.'