Gemeenteraad komt eerder terug van reces om oplopend aantal coronabesmettingen

De gemeenteraad komt eerder terug van het zomerreces om in debat te gaan over het stijgend aantal vastgestelde coronabesmettingen in de stad. Ook willen raadsleden het hebben over de afschaling van het bron- en contactonderzoek door de Amsterdamse GGD.

Het debat wordt waarschijnlijk volgende week donderdag gehouden en dat betekent dat Amsterdamse raadsleden een week eerder terug moeten komen van vakantie. Het reces stond namelijk gepland tot een week later. Dat schrijft Het Parool vanochtend.

Vorige week werd al bekend dat het virus in Amsterdam aan een stevige opmars bezig is. In de periode eind juli, begin augustus vond er een verdrievoudiging plaats van het aantal coronabesmettingen. Ook worden er steeds meer clusters van besmettingen (drie of meer besmettingen rondom dezelfde gebeurtenis) vastgesteld in de stad. Vooral jongeren lijken bemet te raken. Burgemeester Halsema sprak daar al haar zorgen over uit.

Het debat van volgende week is aangevraagd door de oppositiepartijen VVD en CDA.