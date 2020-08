Bijeenkomst voor omstanders schietpartij de Nieuwe Meer

'Deze afschuwelijke gebeurtenis op een vol strand heeft veel omstanders geschokt en heeft geleid tot angst en verdriet', aldus de gemeente. Mensen die erbij zijn geweest kunnen tijdens de bijeenkomst in het bijzijn van experts van de politie en Slachtofferhulp hun ervaringen en emoties delen.

De avond wordt georganiseerd in stadsdeel West, een exacte locatie is nog niet bekend. Bij de bijeenkomst kunnen maximaal 100 mensen aanwezig zijn, zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Aanmelden vooraf is verplicht. De gemeente benadrukt dat de nazorgbijeenkomst enkel is bedoeld voor mensen die getuigen zijn geweest en aanwezig waren.

Wie daar behoefte aan heeft kan vanaf maandag tevens tussen 12.00 en 20.00 uur bellen met het speciale nummer 020 255 2901. Aanmelden voor de bijeenkomst kan ook via de telefoonnummer.