Fietsers Rijnstraat toch weer naar het fietspad door onveilige verkeerssituaties

In het noordelijke deel van de Rijnstraat in de Rivierenbuurt moesten fietsers tijdelijk tussen de auto's op de rijbaan rijden. Op die manier onstond er voor voetgangers extra ruimte op het fietspad, zodat het makkelijker werd om de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen. Maar al die fietsers tussen de auto's blijken voor gevaarlijke situaties te zorgen en daarom wordt de regel alweer teruggedraaid: fietsers moeten weer gewoon over het fietspad.