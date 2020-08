'Politie achtervolgde Amsterdamse advocaten in zoektocht naar Taghi, advocatuur woedend'

In de zoektocht naar topcrimineel Ridouan Taghi heeft de politie advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en Dubai. De advocaten zijn woedend en zeggen dat de politie hen hiermee in gevaar brengt.

Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek.

Volgens de krant kreeg de politie in juni 2019 een tip dat advocaat Nico Meijering de gezochte topcrimineel Taghi daar waarschijnlijk zou ontmoeten. In die periode hield Taghi zich nog schuil in Dubai. Op dat moment besloot de politie Meijering te volgen.

Tijdens een observatie op Schiphol zag de politie dat Meijering samen met collega-advocaat en kantoorgenoot Leon van Kleef op 19 juni 2019 het vliegtuig nam naar Dubai, zo meldt de krant. De politie gaf vervolgens door dat de advocaten niet hadden afgesproken met Taghi, maar met hun eigen cliënt Khalid J. Het schaduwen leverde dus niets op.

'Zorgelijk'

De twee advocaten reageren woedend op het nieuws. Nico Meijering spreekt over een 'losgeslagen opsporings- en vervolgingsapparaat'. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) noemen het 'zorgelijk'. 'Een advocaat mag in de uitoefening van zijn werk nooit worden geobserveerd, omdat hij anders zijn werk niet vrijelijk kan doen.'

Opsporingsmethode

De opsporingsmethode is van tevoren niet voorgelegd aan het College van Procureurs Generaal, laat het OM weten aan de krant. Dit zou niet nodig zijn geweest, omdat de twee advocaten niet de advocaat zijn van Taghi. 'Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gedaan op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt.'

Het OM schrijft op hun website dat de jacht op Taghi topprioriteit had, omdat het goed mogelijk was dat de topcrimineel meer moorden zou plegen. De advocaten zijn volgens het OM gevolgd om de tip die de politie in juni 2019 ontving te verifiëren. 'De observatie van beide advocaten in Dubai leidde overigens niet tot het vaststellen van een ontmoeting met T. of het achterhalen van diens verblijfplaats.'