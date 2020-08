Hoofdofficier verdedigt volgen advocaten: 'Bezig met opsporing van zeer gezochte verdachte'

'We waren bezig met de opsporing, ter arrestatie van een zeer gezochte verdachte', zegt Lucas. 'Daarvan hebben we gezegd, ook in de media, dat we alles op alles gingen zetten om deze verdachte te vinden. Hij werd verdacht van zes liquidaties en er dreigden er nog meer. Dus we hadden een enorme urgentie om hem echt zo snel mogelijk te vinden.'

Gevaarlijk

Het volgen van advocaten is onbegrijpelijk en leidde vandaag dan ook tot veel kritiek. 'Als dit zo meteen legitiem is, dan betekent het dat advocaten niet meer zomaar op bezoek kunnen of contact kunnen krijgen', zegt criminoloog Jasper van der Kemp. 'Want ze worden misschien gevolgd. Dat betekent dat het voor advocaten misschien gevaarlijk is.'

Jeroen Zoeteman van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten vindt dat de twee advocaten ernstig in gevaar zijn gebracht. 'Stel dat die verdachte wordt gevonden, dan komt dat door die advocaten. Omdat die advocaten gevolgd zijn. En die verdachte of een andere verdachte, kan dan denken, het is de schuld van die advocaat dat ik gearresteerd ben.'

Niet doen

Lucas denkt daar dus anders over. 'We hebben namelijk niet de advocaat van de gezochte verdachte gevolgd. Integendeel, dat zouden we ook niet doen. We hebben iemand gevolgd die een advocaat is, maar niet de advocaat van deze persoon.'

De bewuste advocaten, Nico Meijering en Leon van Kleef, wilden vandaag niet reageren.