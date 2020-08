De Uitmarkt tijdens corona: 'Het is echt bedoeld voor de mensen thuis'

Al vierendertig jaar is de Uitmarkt de start van het culturele seizoen. Maar vanwege de coronamaatregelen is een editie met volle theater-, film-, dans- en muziekzalen dit jaar niet mogelijk. Daarom vindt er een Uitmarkt in een andere vorm plaats: een mix van digitale voorstellingen en live-optredens met weinig publiek.

In Carré zijn onder andere zangeressen Eefje de Visser en Wende Snijders vandaag druk bezig geweest met een onderdeel van deze nieuwe editie: de tv-show Wende's Kaleidoscoop. Wende Snijders kwam met het idee voor een muzikale coronaproof tv-show. 'Het is echt een optreden zonder publiek, het is echt bedoeld voor de mensen op de bank thuis.'

De show wordt deze hele week opgenomen in Koninklijk Theater Carré. Het resultaat is een vijfenzeventig minuten durende tv-show waarin optredens van verschillende artiesten te zien zijn.

Hard getroffen

De tv-show is één van de oplossingen in tijden van corona. De kunst- en cultuursector is namelijk hard geraakt door de coronamaatregelen. Concerten zijn afgelast en de anderhalvemetersamenleving zorgt in de rest van de sector voor minder of geen inkomsten.

Ook Wende Snijders ziet de problemen. 'Zalen vallen om, theaters vallen om, projecten kunnen niet doorgaan. Ik ben super dankbaar dat ik nu dit mag maken op deze manier en dat is het enige wat ik kan doen. Dus ik leef een beetje per dag.'

Onzekere toekomst

Hoe de toekomst van de kunst- en cultuursector eruit zal zien is onzeker. Voor veel artiesten en kunstenaars is het nog maar de vraag of zij volgend jaar verder kunnen. Wende Snijders hoopt dat, ondanks corona, de creativiteit blijft bestaan. 'Laat mensen spelen, laat ze maken, verbrand de broedpaatsen niet, verzin daar iets voor en zorg dat mensen zich creatief kunnen blijven ontwikkelen.' Eefje de Visser voegt hieraan toe: ' Ik ben niet optimitisch en ik ben niet pessimistisch, ik wacht gewoon af eigenlijk. Het is gewoon onduidelijk.'