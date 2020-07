Hoe houdt Amsterdam zijn cultuursector overeind? 'Stad kan niet zonder kunstenaars'

Reorganisaties en tekorten. Culturele instellingen hebben het zwaar sinds de coronacrisis, zo is de afgelopen weken wel gebleken. Wat wordt er gedaan om de sector te redden? 'We zijn overspoeld met aanvragen, vanaf het eerste moment dat het loket open was.'

Daarom besloot de gemeente om kunstenaars bij te staan. In samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) werd in april een snelloket geopend voor het aanvragen van subsidies . Hiermee konden projecten ondersteund worden, die reflecteren op de huidige crisis.

Al binnen twee weken was daardoor het subsidieplafond van 300.000 euro bereikt. 'Na het indienen van alle aanvragen die op dat moment gereed waren, is daarom besloten om het loket voorlopig te sluiten', staat aangegeven op de website.

De bedoeling was dat de aanvraag vervolgens binnen vijf dagen behandeld zou worden. Maar dat liep een beetje anders. Het AFK werd namelijk 'overspoeld met aanvragen, vanaf het eerste moment dat het loket open was'.

Een voorbeeld daarvan is Dans voor de Deur, waarbij interactieve dansperformances worden opgevoerd voor kwetsbare senioren in Amsterdamse woonzorgcentra. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de tuin of op de stoep.

Maar lang niet iedereen die subsidie wilde aanvragen via het snelloket, kon dat op tijd doen. Wie buiten de boot is gevallen doordat het loket al na twee weken sloot, krijgt daarom binnenkort een tweede kans.

Onder meer De Balie, het Amsterdam Museum, het Koninklijk Concertgebouw, het IDFA, De Kleine Komedie, Melkweg en Paradiso moeten op die manier een boost krijgen. De extra subsidie is volgens de woordvoerder 'voldoende om het tot het einde van het jaar vol te houden'.

The Movies

Maar sommige venues vallen dan net weer buiten die regeling. Zo heeft bioscoop The Movies - waar de noodklok werd geluid vanwege een dreigende sluiting - geen subsidierelatie met de gemeente. Daardoor is er 'binnen de gebaande paden niet veel voor de bioscoop te doen', stelt de woordvoerder, 'los van bijvoorbeeld de ondernemersregeling'.

Desondanks hebben wethouders Meliani en Everhardt (Economische Zaken) beloofd om te kijken naar mogelijkheden waardoor de bioscoop alsnog geholpen kan worden. 'Als het nodig is, gaan we in gesprek', bevestigt de woordvoerder. 'Maar ze hebben in de media aangegeven dat het nog niet zo ver is'. De bioscoop geeft daar zelf verder geen reactie op.

Extra ondersteuning

Sommige filmtheaters hebben al wel extra ondersteuning gekregen, vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Zo ontving Het Ketelhuis 245.000 euro van het Filmfonds.

'We kunnen nu zeker tot het einde van het jaar goed uit de voeten in de anderhalvemetersamenleving', zei directeur Alex de Ronde daarna. 'Er zullen bij ons vooralsnog geen ontslagen vallen.'

'We doen wat we kunnen'

Toch blijft het de vraag hoe lang de culturele instellingen het volhouden als de coronacrisis voort blijft duren. 'We doen als gemeente wat we kunnen, in aanvulling op het Rijk', zegt de woordvoerder van Meliani daarover.