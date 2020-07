'Kwart van musea dreigt om te vallen door coronacrisis'

Eén op de vier musea dreigt binnen een jaar de deuren te moeten sluiten. Door de coronacrisis zijn musea maandenlang gedwongen dicht geweest en ook nu kunnen ze maar zeer beperkt bezoekers ontvangen door de 1,5 meter afstandsregel. Dat musea grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden blijkt volgens de Museumvereniging uit een enquête die gehouden is onder haar leden.

Vooral gemeentemusea en particuliere musea met minder dan 40.000 bezoekers per jaar hebben het moeilijk, zo zegt de Museumvereniging, waarbij ook veel Amsterdamse musea zijn aangesloten. De bovengenoemde musea komen volgens de vereniging niet of nauwelijks in aanmerking voor het steunpakket van 300 miljoen euro dat het kabinet beschikbaar stelde voor de culturele sector.

'Niet veilig voelen'

De vereniging wil daarom dat alle musea een bijdrage krijgen voor de doorlopende kosten die zij hebben moeten maken tijdens de gedwongen sluiting. Ook wil de organisatie dat het fiscaal aantrekkelijker wordt om geld te doneren aan een museum.

'We zien wel al veel Museumkaarthouders die naar musea gaan, maar het gewone bezoek blijft achter', vertelt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging tegen de NOS. 'Dat komt denk ik doordat mensen zich nog niet veilig voelen in musea.' De meeste musea ontvangen volgens haar nog maar een kwart van het normale aantal bezoekers.

De noodkreet van de Museumvereniging komt voor sommige musea te laat. Eind april sloot het Tassenmuseum aan de Herengracht definitief de deuren. 'Samen met mijn team waren wij bezig om de visie betreffende de tas, identiteit, mode, metier en maatschappij tot leven te laten komen. Helaas heeft de realiteit ons ingehaald', zo schreef voormalig directeur Manon Schaap toen al op de website van het museum.