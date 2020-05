Stedelijk Museum bereidt zich voor: 'Kunnen niet wachten om bezoekers te ontvangen'

Zoals verwacht kregen ook de musea gisteren te horen dat de deuren vanaf 1 juni weer open mogen. Maar net als in andere branches is dat voorlopig met de nodige restricties. Om op een verantwoorde manier open te kunnen moeten musea dan ook flink wat aanpassingen doen.

'We kunnen niet wachten om de bezoekers te ontvangen, want een museum zonder mensen is een museum', zegt Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Maar voordat het zover is, is het Stedelijk Museum nog druk bezig om ervoor te zorgen dat alle nieuwe regels straks duidelijk zijn voor de bezoekers.

Niet meer op de bonnefooi

'Hier gaan we gelijk met symbolen duidelijk maken dat mensen anderhalve meter afstand moeten bewaren', vertelt Wolfs als hij in de grote hal van het museum staat. Bij alle zalen komt een sticker te hangen met het maximum aantal bezoekers dat in die zaal welkom is. Ook komen er pijlen op de grond om de looprichting van bezoekers te reguleren.

Voor musea geldt dat bezoekers van tevoren online een ticket moeten kopen. Op de bonnefooi naar het museum gaan zit er voorlopig dus niet in. Groot verschil met de horeca en theaters is dat in musea geen maximum van dertig bezoekers geldt. Hoeveel mensen er naar binnen mogen hangt af van de grootte van het gebouw.

'Wij gaan ermee beginnen om 25 bezoekers per tijdslot per kwartier binnen te laten', legt Wolfs uit. 'Dat betekent dat we over de loop van de dag toch wel zeshonderd bezoekers erin kunnen laten.'

'Mensen missen het'

Het is slechts een fractie van het aantal bezoekers dat het Stedelijk voor de coronacrisis kon verwelkomen. Toch was het volgens Wolfs geen optie om de deuren dicht te houden. 'Het is voor ons rendabeler om open te blijven. Bovendien hebben we een publieke functie en we weten we dat veel mensen het museum willen zien en het museum missen. Maar we zullen sowieso minder bezoekers krijgen, omdat de toeristen het natuurlijk laten afweten.'