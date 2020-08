Museum Ons' Lieve Heer op Solder krijgt toch subsidie van gemeente

Het museum, dat zit op de bovenste drie verdiepingen van een grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal, is volgens het stadsbestuur 'een unieke instelling binnen de culturele infrastructuur van Amsterdam', zo schrijft Kunst en Cultuur-wethouder Meliani (GroenLinks) in een brief aan de gemeenteraad.

'Van groot belang voor Amsterdam'

De schuilkerk werd in de 17e eeuw gebruikt voor katholieke kerkdiensten. Die diensten werden gedoogd maar mochten niet in de openbaarheid gehouden worden. Door de onderwerpen van religieuze tolerantie en inclusiviteit te belichten is het museum volgens Meliani 'van groot belang voor Amsterdam'.

Omdat de subsidiepot van het AFK helemaal vergeven is wordt Ons' Lieve Heer op Solder toegevoegd aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) en krijgt het de komende vier jaar toch subsidie. Om dat geld bij elkaar te krijgen wordt er budget van de projectsubsidies van het AFK overgeheveld naar de Amsterdam Bis.

Directeur Birgit Büchner van Ons' Lieve Heer op Solder hoorde het goede nieuws toen ze handtekeningen voor het behoud van het museum vanmiddag kwam overhandigen aan de wethouder. 'Het mooiste is dat we nu zijn opgenomen in het culturele basisinfrastructuur van Amsterdam. Hierdoor zijn we verzekerd van nog vier jaar subsidie en waarschijnlijk langer.'

In een eerdere reportage van AT5 vertelde Buchner nog hoe hard de klap bij het museum en het personeel was aangekomen. Die reportage zie je hieronder: