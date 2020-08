GroenLinks niet blij met fouilleeracties: 'Gebieden aanwijzen kan stigmatiserend zijn'

Coalitiepartijen D66 en GroenLinks zijn niet enthousiast over de proef met preventief fouilleren die burgemeester Femke Halsema aan het begin van de avond aankondigde.

Volgens de burgemeester lijken de meningen in de gemeenteraad veranderd door de gewelddadige incidenten die deze zomer in de stad plaatsvonden. Ze wil het eerder afgeblazen plan , waarbij zogenoemde veiligheidsrisicogebieden worden aangewezen waar preventief gefouilleerd mag worden, daarom toch invoeren. Maar dan wel voor een kortere tijd en met onafhankelijke waarnemers erbij.

'Ik heb altijd veel kritiek op de burgemeester, maar als iets goed is dan is iets goed: we zijn blij, maar ook wel weer jammer dat het zo veel debatten moet kosten en dat het zo uit de hand loopt', zei Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Naninnga.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma dacht er anders over. 'Ik denk dat het op zichzelf al aanwijzen van een gebied stigmatiserend kan zijn. En dat is wat ik erop tegen heb.' Roosma denkt dat de geweldsincidenten zich bovendien zullen verplaatsen naar andere gebieden.