Halsema kondigt toch proef met fouilleeracties aan

Er gaat toch preventief gefouilleerd worden in de stad. Dit terwijl het plan oorspronkelijk van de baan was na kritiek vanuit de raad. Door het geweld van de afgelopen tijd heeft de burgemeester nu dus toch besloten om hiertoe over te gaan.

'We gaan het middel proefsgewijs inzetten', aldus de burgemeester vanmiddag in de commissievergadering Algemene Zaken. 'En dit per keer evalueren. Aanvakelijk voor een maand.' Het gaat om kleinschalige controles waarbij op een bepaalde 'hotspot' gericht, maar a-selectief kan worden gecontroleerd. Kinderen tot 12 jaar, 65-plussers en gezinnen zijn uitgesloten van de controles. Bij de fouilleeracties zullen onafhankelijke waarnemers aanwezig zijn.

Plannen eerder ingetrokken

De plannen werden dus eerder al aangekondigd, in mei van dit jaar. Verschil met die plannen is dat het nu gaat om een proef van een maand, terwijl dit oorspronkelijk twee maanden waren. In juni van dit jaar werden de plannen ingetrokken. 'Na de bespreking van het voorstel in de commissie Algemene Zaken constateerden burgemeester en de hoofdcommissaris al dat er weinig draagvlak was onder raadsleden', zei een woordvoerder van de burgemeester toen. 'Draagvlak in de raad en in de stad is essentieel.'



Maar daar is nu door het geweld van de afgelopen tijd dus verandering in gekomen. Onder meer de dood van Bas van Wijk bij de Nieuwe Meer en de schietincidenten van de afgelopen dagen in onder meer de Vechtstraat in de Rivierenbuurt werden genoemd tijdens de vergadering.

Geen wondermiddel

'Dit niet invoeren is spelen met de levens van de inwoners van Amsterdam', was Annabel Nanninga (FvD) vanmiddag stellig in haar mening over preventief fouilleren. En ook andere partijen uit de oppositie, zoals het CDA en de VVD, benadrukten de noodzaak die de maatregel in hun ogen heeft.

Coalitiepartijen D66 en GroenLinks zijn geen voorstander of zelfs uitgesproken tegen. 'We vinden het een zeer zwaar middel. Fouilleeracties hadden geweld van afgelopen weken niet kunnen voorkomen', aldus Femke Roosma (GroenLinks). DENK, Bij1 en de Partij voor de Dieren lieten zich eerder al kritisch uit over de fouilleeracties. De PvdA vroeg expliciet om onafhankelijke waarnemers om discriminatie tegen te gaan. Die onafhankelijke waarnemers zullen er ook komen.

De burgemeester benadrukte ook dat preventief fouilleren geen wondermiddel is en het geweld hierdoor niet zomaar zal stoppen.