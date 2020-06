Halsema trekt plan om preventief te fouilleren terug

In Amsterdam gaat toch niet preventief gefouilleerd worden. Dit terwijl burgemeester Halsema wel van plan was dit in te gaan voeren.

Maar daar ziet de burgemeester nu dus van af. 'Na de bespreking van het voorstel in de commissie AZ constateerden burgemeester en de hoofdcommissaris al dat er weinig draagvlak was onder raadsleden', zegt een woordvoerder van de burgemeester. 'Draagvlak in de raad en in de stad is essentieel.'

Aselectief controleren

GroenLinks, D66, de PvdA, DENK en BIJ1 spraken zich al meerdere keren kritisch uit over preventief fouilleren. En ook de burgemeester zelf liet eerder al weten geen voorstander te zijn van grootschalig preventief fouilleren. Politiechef Frank Paauw liet in februari juist weten een stuk positiever te staan tegenover preventief fouilleren.

Na een reeks geweldsincidenten, voornamelijk in Zuidoost, ging de burgemeester overstag en werd besloten om tot gerichte fouilleeracties over te gaan. Deze zouden dan op specifieke 'hotspots' gericht zijn, waar aselectief zou worden gecontroleerd.

'Daarbij kan gedacht worden aan het controleren van elke zoveelste passant, het fouilleren van eenieder in een horecagelegenheid of een gehele groep van personen die betrokken zijn bij de opname van een videoclip met wapens, enzovoorts', zei de burgemeester toen ze haar plannen begin mei aan de gemeenteraad presenteerde.

Etnisch profileren

Maar daar ziet de burgemeester nu dus toch van af. 'We willen nu eerst gesprekken hervatten tussen politie, gemeente en inwoners over etnisch profileren om daarna te besluiten of we met dit of een ander voorstel doorgaan.'

Het gevaar van etnisch profileren was ook al een van de redenen dat de burgemeester eerder kritisch was over preventief fouilleren. Onderzoeksbureau Beke deed in februari van dit jaar onderzoek naar etnisch profileren. 750 Amsterdammers werden bevraagd over hun contact met de politie.

Van de 150 mensen die het afgelopen jaar aangesproken werden door een agent, gaf 59 procent aan het gevoel te hebben dat zijn of haar huidskleur, afkomst of uiterlijk daar iets mee te maken had. 'Dit is zorgelijk en vereist onverminderde aandacht op alle niveaus', zei de burgemeester daarover.