Luchthaven Schiphol schrapt honderden banen door crisis

In totaal werken er ongeveer drieduizend mensen op Schiphol.

Het bedrijf heeft last van een flinke daling van het aantal reizigers. In het eerste half jaar van 2020 maakten nog maar 13,1 miljoen passagiers gebruik van Schiphol. Een jaar eerder ging het in die periode nog om 34,5 miljoen passagiers.

Het aantal vluchten op de luchthaven is met meer dan de helft geslonken naar iets minder dan 116.000 vluchten. Ter vergelijking: vorig jaar ging dat om meer dan 242.000 vluchten.

Flinke verliezen

De luchthaven maakte in het eerste half jaar een verlies van 246 miljoen euro, vergeleken met een winst van 133 miljoen euro in de eerste helft van 2019.

Toch blijft Schiphol investeren in de luchthaven. Zo verwacht het bedrijf 1,5 miljard te besteden aan nieuwe terminals en aan extra veiligheids- en hygiënemaatregelen vanwege het coronavirus.

Projecten uitgesteld

Op dit moment zijn alleen de werkzaamheden aan de nieuwe pier en de herinrichting van Vertrek 1 nog in volle gang. Andere projecten zijn uitgesteld, waaronder de bouw van de nieuwe terminal.