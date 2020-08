Coronacrisis: na zestien jaar werd Marley ontslagen bij Paradiso

Zestien jaar lang had ze haar droombaan: werken met bands van over de hele wereld. De 54-jarige Marley Miedema deed het sinds 2004. Maar deze week kwam daar abrupt een einde aan. Door bezuinigingen bij het poppodium is zij, net als een flink aantal collega's, haar baan kwijt.

AT5

'Hier heeft Blondie nog gezeten', vertelt Marley terwijl ze de deur van een kleedkamer opent. 'Volgens de tourmanager was dit de kleedkamer met de beste vibes.' Ze lacht als ze terugdenkt aan wat ze in al die jaren heeft meegemaakt. Het ontslag deze week kwam voor haar als donderslag bij heldere hemel. 'Ik zakte door de grond. Het is echt ontzettend verdrietig en onvoorstelbaar. Dat het op deze manier af moet lopen. Het is echt een rouwproces.' Kwart personeel ontslagen In mei kondigde de directie van het poppodium al aan dat een kwart van het personeel ontslagen moest worden. Maar wie dat precies betrof, was lange tijd onduidelijk. 'We hadden het er onderling natuurlijk ook al over, zo van 'misschien raakt het ons ook wel'. Maar dat de hele afdeling weg moet voelt echt als een kaalslag. Het kloppend hart wordt eruit gehaald.'

Quote 'Het voelt als een kaalslag, het kloppend hart wordt eruit gehaald' Marley miedema

Hoe verdrietig Marley ook is, ze houdt een beetje hoop. Want de directie van Paradiso heeft beloofd dat zodra het weer beter gaat met het poppodium, het ontslagen personeel er weer aan de bak mag. In de tussentijd krijgen ze wel geld om zich te laten omscholen. Wat Marley gaat doen met dat geld, weet ze nog niet. 'Misschien een detox op Ibiza, haha. Nee dat is een geintje natuurlijk, ik weet het niet. Het liefste wat ik wil is hier blijven. Ik hoop echt dat dat gaat gebeuren.' Wie de Paradiso wil helpen kan dat hier doen.