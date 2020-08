Ajax sluit voorbereiding ongeslagen af met gelijkspel tegen Union Berlin: 2-2

De Ajacieden begonnen de wedstrijd met veel initiatief, maar gaven ook kansen weg. Uiteindelijk wist Carel Eiting in de 27ste minuut een prachtige combinatie te verzilveren met de 1-0. Union Berlin kwam nog een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist in de eerste helft Stekelenburg niet te passeren.

Tweede helft

Na de rust was de scherpte er even af bij de Amsterdammers. Binnen een kwartier tijd keken ze tegen een 1-2 achterstand aan. Maar Ajax bleef in balbezit aardig combineren, wat in de 68ste minuut de gelijkmaker opleverde. Een door de broertjes Timber opgezette aanval via rechts kwam voor de voeten van Ekkelenkamp die de 2-2 wist binnen te schuiven.

De wedstrijd eindigde ook bij die stand. Daarmee is het Ajax net niet gelukt om alle acht wedstrijden tijdens de voorbereiding te winnen.