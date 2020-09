Hoe kom je je winkelwoning binnen? Project Koningsplein ‘20 biedt de oplossing

De entree van de nieuwe appartementen boven de winkels op het Koningsplein komt in ‘pandje Koningsplein 10’ vertelt projectmanager van Koningsplein ‘20, Simone Storm. Daarvoor moest het pand eerst gesloopt worden. Het pand had een niet-historische gevel ‘eigenlijk een heel lelijke gevel’ zegt Storm. Het nieuwe pand krijgt de historische gevel terug aan de hand van de originele bouwtekeningen uit 1880. Simone Storm is heel blij met deze unieke oplossing. ‘Een juweeltje in het gevelaanzicht als entree voor de appartementen.’

Wonen boven winkels

Vroeger was het heel gewoon dat middenstanders boven hun winkel woonden. Maar de winkels van zelfstandige middenstanders werden overgenomen door ketens en de etages boven hun filialen bleven vaak onbewoond. ‘Wij brengen graag die woningen weer terug boven onze winkels.’ Aldus belegger Edwin van de Woestijne. En dat komt goed uit want Amsterdam kampt met een woningtekort. Vastgoedadviseur Capital Value en ABF Research komt in het jaarlijkse onderzoek uit op een tekort van 50.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam. Alle woonruimte is dus welkom en zelfs in het drukke centrum is er dus nog woonruimte te vinden.

Gemeente Amsterdam stimuleert het bewonen van etages boven winkels. Het verlaagt niet alleen het woningtekort, het draagt ook bij aan de leefbaarheid van de stad. Waar het voorheen s’avonds donker was in de winkelstraten, brandt er nu weer licht boven de winkels.