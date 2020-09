De Nacht Van over draaien in coronatijd: 'Ik doe nu veel dinnershows'

Dit geldt ook voor Tjerk Thuis, beter bekend als dj Alamaison. Hoewel de eerste coronaweken nog als een soort welkome rust voelden kwamen ook bij Tjerk al snel de zorgen. 'Want wat betekent dit voor mij? En voor de branche? Niemand die dit ooit heeft meegemaakt.'

Al snel zag Tjerk zijn boekingen teruglopen, maar inmiddels draait hij weer regelmatig. Zij het in flink aangepaste vorm. 'Veel dinnershows bijvoorbeeld, dan draai ik - hele gezellige - achtergrondmuziek voor tijdens het eten.'

In De Nacht Van gaat met Tjerk mee als hij een disco-bingo organiseert in een strandtent in Scheveningen. Dit voelt zowaar weer een beetje als vroeger. 'Als er dan één ding is wat er mooi is aan deze tijd, dan is het wel dat mensen weer heel veel waardering hebben gekregen voor het uitgaan en het met elkaar zijn om te genieten van muziek. Al moet je natuurlijk blijven zitten.'