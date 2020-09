Amsterdams nachtleven zaterdag in actie op Museumplein: ‘De nacht staat op omvallen’

Hoe groot de schade voor het Amsterdamse nachtleven inmiddels al is durft De Kroon niet te zeggen. ‘Dat is heel lastig in te schatten en verschilt echt per locatie. Er is natuurlijk financiële hulp en het is een creatieve sector die zich niet zomaar gewonnen geeft. Maar onze vaste lasten lopen door terwijl wij dicht blijven. Dat is zo zonde.’

Ondertussen moeten De Kroon en zijn collega’s met lede ogen aanzien hoe andere sectoren waar afstand houden lastig is wel weer open kunnen. ‘Denk aan sportscholen, de luchtvaartsector, zelfs prostitutie. Heel fijn voor hun en terecht ook, maar dat maakt wel dat het voor ons nog onrechtvaardiger aanvoelt natuurlijk.’

Eigen ideeën voor een corona-proof heropening van het nachtleven zijn er genoeg. ‘Maar vanuit Den Haag is er afgelopen maandag pas voor het eerst een gesprek geweest. Er is nu écht veel te weinig aandacht vanuit de landelijke politiek’, stelt De Kroon. ‘De burgemeester hier ziet het probleem in en is heel welwillend om mee te werken. Maar ook zij loopt tegen "Den Haag" aan.

Veiligheid in het geding

Diezelfde burgemeester ziet jongeren nu op forse schaal naar illegale feesten gaan. ‘Nu gebeurt dat nog buiten, maar wat als het straks kouder wordt?’ Vraagt De Kroon zich hardop af. ‘Dan gaan ze op zoek naar binnenlocaties. Zonder portiers, brandveiligheid, nooduitgangen… Wij bieden nu niet de veilige omgeving waar een grote groep begin twintigers normaal gesproken in uit kan gaan.’