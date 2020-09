Akwasi neemt afstand van oude gewelddadige Zwarte Piet-tweets

Rapper Akwasi heeft gereageerd op de ophef die die gisteren ontstond over oude Twitter-berichten van zijn account. Daarin werd gesproken over het vermoorden van Zwarte Piet en Sinterklaas. Hij zegt zich de tweets uit 2009, 2011 en 2012 niet meer te herinneren. Inmiddels is zijn Twitteraccount offline.

Zijn woordvoerder zei gisteren tegen verschillende media dat de tweets niet door de rapper waren geplaatst. Vandaag komt Akwasi daarop terug en geeft hij toe dat hij de tweets destijds plaatste.

Hij schrijft op Twitter dat hij zichzelf niet herkent in de tweets en dat hij ze zich bovendien niet herinnert. 'Kan jij je korte berichten herinneren van meer dan twee decennia geleden? Ik ook niet', aldus de rapper. Zijn account is uren na de verklaring offline gehaald. Het is niet bekend of hij dit zelf heeft gedaan.

'Zwarte Piet vermoorden'

In de berichten, die destijds op zijn account waren geplaatst, wordt melding gemaakt van het vermoorden van Zwarte Piet. 'Gaat er nou iemand nog een zwarte piet knallen, of moet ik het doen?' en 'Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?', stond te lezen. Ook moest Sinterklaas het ontgelden: 'Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg €500 op z'n hoofd.'

De tweets werden gisteren kort nadat er ophef over ontstond verwijderd. Sinds afgelopen juni wordt de rapper met de dood bedreigd nadat hij zich tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in ferme bewoordingen uitliet over Zwarte Piet.