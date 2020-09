Hoe zorgen sportclubs ervoor dat het coronavirus geen terrein wint?

De sportcompetities zijn dit weekend weer begonnen. En dat is voor clubs een grote uitdaging, omdat er - zeker in het weekend - veel mensen op en rond de velden zijn. Vanwege het coranavirus treffen clubs de nodige maatregelen.

We gingen langs bij hockeyclub AMVJ in Amstelveen en voetbalvereniging AFC op de Zuidas. Beide clubs maken gebruik van een registratiesysteem. Leden en bezoekers moeten zich via een QR-code aanmelden en hun gegevens achterlaten.

Op en rondom de velden wordt - zo goed en kwaad als het kan - anderhalve meter afstand gehouden. En dat is best even wennen als je net van het veld komt, waar je dan weer geen afstand hoeft te houden.