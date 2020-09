Politiek Zorgen over bezuinigingen aanvullend- en ouderenvervoer: 'Pak niet de zwakke doelgroep'

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP presenteerden vorige week plannen om te bezuinigen. Onderdeel daarvan is het korten op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Wat het precies in de praktijk betekent voor klanten is nog onbekend en dat zorgt voor veel onzekerheid.

Erik Flentge van de SP benoemde vorige week de opties: Het inkomensafhankelijk verhogen van de prijzen én het maximaliseren van het aantal kilometers per klant. Ook gaat de gemeente zorgverzekeraars vragen mee te betalen. Hij kan het 'niet mooier maken dan het is'. Het zijn dus nog plannen en geen beleid. RMC, een van de bedrijven die het OAV verzorgt, geeft in een reactie aan het voorstel van het college nog te moeten bestuderen. Daarna kan het bedrijf er pas over in gesprek gaan.

'De boosheid komt uit die onduidelijkheid. Wat gaat er gebeuren?', vraagt Hanneke Weijerstrass zich af. Zij en haar moeder maken vanwege medische redenen gebruik van vervoerders RMC en Transvision. Dat juist deze doelgroep te maken krijgt met bezuinigingen, gaat er bij haar moeilijk in. 'Pak niet juist de zwakke doelgroep die het nodig heeft om niet in een isolement te raken. Nu in coronatijd is het al moeilijk om plezier in het leven te hebben. Het klopt van geen kant, het is oneerlijk', vindt Weijerstrass.

Onnodig onrust zaaien Henk Mol woont vanwege een hersenaandoening in een verzorgingstehuis, maar kan door de vervoerder zijn vrouw Catharina blijven zien. De volgorde van het bekendmaken van plannen zónder concrete gevolgen te noemen zorgt volgens hen vooral voor paniek. 'Iedereen snapt dat Amsterdam moet bezuinigen. Maar denk eerst na over hoe je het zou kunnen doen, zodat mensen hun fantasie niet op hol slaat. Van: straks ben ik mijn vervoer kwijt'.



Naar verwachting worden de bezuinigingsplannen aanstaande woensdag in een gemeenteraadsvergadering in de Stopera besproken. Wanneer er wat meer duidelijkheid komt over het aanvullend vervoer kan geen van de betrokken partijen zeggen.