Daley Blind traint weer volledig mee

Dat laat Ajax vandaag weten. Tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC zakte de verdediger in elkaar en bleef hij op de grond ging liggen. Dat gebeurde omdat zijn ICD-kastje afging.

Blind heeft een hartspierontsteking, zo bleek december vorig jaar. Het kastje dat geplaatst is geeft een schok als er een stoornis in het hart optreedt, maar daarna komt het hart weer in een normaal ritme.