Fors meer coronabesmettingen Amsterdam, grootste stijging in Zuidoost

Het aantal mensen in de stad dat positief is getest op het coronavirus steeg afgelopen week met 32 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Dit meldt de GGD dinsdag in de wekelijkse update over coronabesmettingen in en om Amsterdam. Vorige week testten 746 mensen in de stad positief op het virus.

Grootste groep nieuwe besmettingen in Zuidoost

In alle stadsdelen is het aantal positief geteste mensen gestegen. Alleen in stadsdeel Oost is dat ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 35. De grootste stijging van het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuidoost, dat een toename van 56 procent noteerde.

Ook in de andere gemeentes van de veiligheidsregio is het aantal positief geteste personen gestegen. De grootste stijging na gemeente Amsterdam was te zien in de gemeente Aalsmeer.