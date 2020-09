'Zes van de 55 bedden zijn bezet, het is dramatisch'

Het normaal gesproken levendige Backstage Hotel aan de Leidsegracht ligt er al maanden zo goed als verlaten bij. 'Dramatisch', noemt eigenaar Marcel Hertroijs de situatie waar hij in zit. 'Ik heb vandaag vier kamers bezet van de 22.'

Hotels moeten het nu voornamelijk hebben van de Nederlandse toeristen, maar die kunnen het wegblijven van internationaal toerisme en zakelijk verkeer niet goedmaken. 'Hotels in de kustregio's hadden nog best wel een goede zomer, maar Amsterdam is voor grote mate afhankelijk van toerisme van ver weg en van zakelijke reizigers, congres- en beursgangers. En dat ligt echt allemaal stil', aldus Dirk Beljaarts, directeur Koninklijk Horeca Nederland.

Moeilijke keuzes

Door de dalende bezettingsgraad én kamerprijzen is het gevolg dat de hotels moeten bezuinigen, waardoor hoteliers voor moeilijke keuzes staan als het gaat om ontslagen. 'Er staan echt duizenden banen op de tocht, alleen al in de hotelerie in Amsterdam. Maar de rest van de horeca, de retail, alles is geraakt. De hele stad gaat merken dat de horeca zijn klap heeft gehad, en ik weet niet of het gemeentebestuur dat zich altijd beseft, want het gaat straks ook alle inwoners van Amsterdam raken.'

Beljaarts waarschuwt dat het herstel voor Amsterdam nog veel langer zal duren dan voor de rest van het land, omdat de agenda's van congrescentra als de Rai nog altijd leeg zijn. Hij roept het kabinet op om de steunmaatregelen nog even aan te houden, zodat de hotels het in ieder geval nog de komende winter kunnen overleven.

Overleven

Hertroijs hoopt door te bezuinigen het tot december te redden. 'Dat is het eerste doel. En dan zien we vanaf Kerst wel weer verder wat mogelijk is en of we mei volgend jaar halen. Zo sneu is het wel eigenlijk, het is lastig werken moet ik zeggen.'