Corona kwelling voor scholen: 'Ik verwacht dat er met grote regelmaat klassen naar huis gaan'

Directeur Arnold Jonk bereidt zich voor op een lastige herfst. 'Het aantal besmettingen loopt op, maar ook het aantal verkoudheden. Dat moet getest worden en dat is nu lastig in Amsterdam.'

Vandaag spelen enkele kinderen voor de deur van de Flevoparkschool in Oost, maar naar binnen zijn ze niet geweest. De school is dicht, want een lerares heeft corona. Daarom worden nu ook tests afgenomen bij ander personeel. De kinderen zijn thuis, net als de ouders, die nu dus niet naar hun werk kunnen.

Communicatie ongelukkig

Bezorgde ouders stuurden AT5 twee nieuwsbrieven van de school, waarin een opvallende wending te lezen was. De directeur schreef in de eerste brief dat er geruchten rondgingen dat er een corona-uitbraak zou zijn, maar dat zeker niet aan de orde was. 'Juf N.' was alleen maar gevallen en moest 'even naar het ziekenhuis.'

Een dag later moest hij daarop terugkomen. 'Bij juf N. op onze school is corona geconstateerd... Ik benadruk dat dit tot vanmiddag bij ons NIET bekend was.' De ouders vinden dat vreemd, maar directeur Jonk van de scholenkoepel beklemtoont dat er geen informatie achtergehouden is. 'Dat zouden wij nooit doen, want zoiets komt altijd uit.' Hij zegt dat het gaat om een ongelukkige samenloop van omstandigheden.