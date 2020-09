Stad Forse leerachterstanden bij basisscholen: 'Er is geen tijd meer om het in te halen'

In maart veranderde het leven van scholieren compleet: in plaats van fysieke lessen moest alles opeens online. Vooral leerlingen in kwetsbare wijken blijken hier de dupe van te zijn. Zo kampt bijna de helft van de achtegroepers bij basisschool de Achtsprong in Zuidoost nu met een leerachterstand en dat is moeilijk in te halen.

De klas van Wilbert Sawat juicht hard als de leerlingen wordt gevraagd of ze blij zijn weer in de klas te zitten. 'Voor velen is het hun eerste thuis', legt Sawat uit. Precies daarom was het des te moeilijker voor hem om les te geven op afstand, want leerlingen met de minste middelen bleken het meest gedupeerd. En dat is zorgelijk want door de opgelopen leerachterstanden worden leerlingen soms een niveau lager geplaatst als ze naar de middelbare school gaan. Sawat herkent dit: 'In potentie kunnen ze het aan, maar er is geen tijd meer om het in te halen'.

Kwetsbare wijken Ook Vildan Kolić, lifecoach bij Stichting Studiezalen, ziet meer achterstanden bij leerlingen sinds de uitbraak van het coronavirus. Ouders komen vooral met de vraag of de stichting kan helpen met begrijpend lezen. De meeste leerachterstanden komen namelijk voor in kwetsbare wijken waar Nederlands vooral als tweede taal wordt gesproken. Toen de scholen en andere publieke plekken dicht moesten vielen die taaloefeningen weg: 'Ze konden niet even naar de OBA gaan om een boekje te lenen', vertelt Kolić. Maar ook het online lesgeven heeft de achterstanden verergerd. 'Je kan bepaalde emoties niet goed lezen, de camera is korrelig, je ziet niet wat de leerling vraagt', zegt Kolić. Voor Sawat was de afstand ook lastig: 'Het breekt je hart wel als je ziet wat voor thuissituatie ze hebben. Daar heb je geen woorden voor, onvoorstelbaar...'

Om grote leerachterstanden tegen te gaan hebben veel scholen en stichtingen meer ruimte om een op een met de leerling te zitten. Zo wordt er bij Stichting Studiezalen nu een uur besteedt aan begrijpend lezen, eerst was dit een half uur. Om dit te financieren heeft de gemeente 26 miljoen euro uitgetrokken. Meer op school Volgens Sawat is dit niet de oplossing. Hij ziet dat leerlingen uit kwetsbare families vaak liever op school zijn dan thuis, want daar krijgen kinderen soms geen ontbijt of avond eten. 'Volgens mij is het beste als ze om half 8 op school komen om samen te ontbijten met pedagogische medewerkers. Les krijgen om half 9, samen lunchen, sporten en daarna met z'n allen avondeten en naar huis.'