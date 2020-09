Lerarentekort 'veel kleiner' dan jaar geleden

Het lerarentekort is volgens wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) veel kleiner geworden dan een jaar geleden. De gemeente heeft in augustus een rondgang onder grote schoolbesturen in de stad gedaan.

Dat schrijft Moorman vandaag in een brief aan de gemeenteraad. 'Er is nog een beperkt

aantal vacatures en daar waar noodmaatregelen getroffen moesten worden, zijn die minder

ingrijpend dan vorig jaar.'

Tijdelijk

Wel is deze situatie volgens Moorman 'tijdelijk en kwetsbaar'. 'Zodra een leraar ziek is of zijn baan opzegt, is er geen vervanger te vinden, zeker daar waar de nood al het hoogst is. Het lerarentekort is namelijk ongelijk over de stad verdeeld. Bovendien zien we nog verborgen vacatures en zorgt het coronavirus voor toenemende uitval van leraren.'

De coronacrisis zorgt tegelijkertijd voor meer leraren. Minder leraren hebben dit jaar gekozen voor een andere baan of een baan buiten de stad. Sommige leraren die als zzp'er werkten zijn in loondienst gekomen.

Toelage

Ook concludeert de wethouder dat de maatregelen die ze eerder nam, werken. Zo kunnen leraren voorrang krijgen voor een sociale huurwoning en hebben ze recht op een toelage op hun salaris. Ook zijn er kleine scholen en klassen samengevoegd.

Haico van Velzen van de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar zestien basisscholen onder vallen, laat aan AT5 weten dat er opgepast moet worden met de uitspraak dat het lerarentekort krimpt. Het blijft volgens hem namelijk een structureel probleem.

Vertrekken

'We zien dat zzp'ers door de coronacrisis kiezen voor de veiligheid van een vaste baan', erkent Van Velzen. 'Maar de kans bestaat dat zodra de economie weer beter wordt zij ook weer vertrekken. En ondanks deze positieve ontwikkeling heeft ons bestuur helaas nog steeds géén vet op de botten, zieke leerkrachten zijn bijna niet te vervangen. Dit is bestuursbreed in heel Amsterdam een obstakel.'

Moorman benadrukt dat dit beeld van het lerarentekort 'slechts een eerste indicatie' is. In het najaar komt de gemeente met een zogenoemde lerarenmonitor. Daarin is te zien hoeveel leraren er in de hele stad en per stadsdeel nodig zijn.