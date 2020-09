Akwasi niet vervolgd voor 'opruiende' uitspraak over Zwarte Piet op de Dam

Rapper Akwasi wordt vooralsnog niet vervolgd voor zijn uitspraak op 1 juni op de Dam. Tijdens het Black Lives Matter-protest zei hij: 'Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht'.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de uitspraak 'opruiend' en daarmee strafbaar. Akwasi heeft na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat toegezegd publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden, wat hij inmiddels ook heeft gedaan.

Het OM heeft daarom besloten de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren. Als hij binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit begaat, dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni voor de rechter moeten verantwoorden.

Aanzetten tot mishandeling

De uitspraak, in samenhang met de rest van de door Akwasi uitgesproken tekst en hele optreden, heeft volgens het OM aangezet tot de mishandeling van iemand die verkleed is als Zwarte Piet. Dat Akwasi aangaf dat hij 'hoogstpersoonlijk' zal overgaan tot geweld, maakt volgens het OM niet uit. 'Anderen kunnen gezien de voorbeeldfunctie die hij vervult door zijn speech en hele optreden op het idee zijn gebracht - of daarin zijn gesterkt - om ook zelf geweld te plegen.'

De rapper heeft sinds zijn speech te maken met doodsbedreigingen. Afgelopen week raakte Akwasi in opspraak nadat er oude gewelddadige Zwarte Piet-tweets opdoken. Van die tweets nam hij daarop afstand. Het OM meldt dat ook voor die tweets aangiften zijn binnengekomen. Die aangiften worden nog beoordeeld.