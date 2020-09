GroenLinks wil blijven investeren: 'Tegen het woord 'schuld' maak ik altijd bezwaar'

Om het structurele gat in de begroting van 250 miljoen euro te dichten werden weliswaar een aantal pijnlijke bezuinigingen en lastenverzwaringen aangekondigd, maar andere ambities van GroenLinks, D66, de PvdA en de SP blijven overeind.



Zo moet Amsterdam in 2040 - tien jaar eerder dan de rest van het land - aardgasvrij zijn, dendert de agenda autoluw voort en staan er prestigieuze bouwprojecten op stapel. Roosma: 'Investeringen zijn heel belangrijk want we hebben afgesproken dat we niet nu de pijn nog eens gaan vergroten.'



De coalitie wil geld uit het klimaatfonds gaan gebruiken om 4.500 groene banen te realiseren en ook aan de bouwers wil Roosma het signaal afgeven dat de gemeente de hand niet op de knip houdt, ook niet als het gaat om een bibliotheek aan de Zuidas (41 miljoen euro) of een theater in de Sloterplas (99 miljoen): 'Ik denk dat culturele voorzieningen in Amsterdam heel welkom zijn, het zijn publieke voorzieningen, zo'n bibliotheek is er voor alle Amsterdammers.'



Volgens de fractievoorzitter is er nog wel gekeken of bijvoorbeeld het nieuwe theater voor de Meervaart in deze vorm nog wel zo'n goed idee is: 'Maar het zou heel dom zijn om dat nu weg te bezuinigen.'