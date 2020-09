Geen wegwerkzaamheden maar een uitdagende sloop in de Indische Buurt

Midden in de Indische Buurt is een groot project aan de gang. Het huizenblok aan de Borneo-, Madura- en Sumatrastraat maakt plaats voor nieuwbouw. De komende weken worden de sloopwerkzaamheden afgerond. Het AT5 programma Het Verkeer neemt een kijkje.

Het woonblok dat wordt gesloopt telt 119 woningen. Daarvoor komt een complex in de plaats met 118 sociale huurwoningen en op iedere hoek een bedrijfsruimte. Het slopen van zo'n groot pand in een drukke buurt is behoorlijk complex. 'We proberen alles uit te voeren zonder te veel overlast want overlast hou je altijd', vertelt projectmanager Rabie Khettabi. 'Er wordt bijvoorbeeld constant met water gesproeid, zodat er geen stof in de lucht komt en buurtbewoners zo min mogelijk overlast hebben.’

Bijzondere vondst

Verder worden de materialen die gesloopt worden ter plekke gesorteerd en vervoerd in grote paarse containers. Het gaat dan om hout, puin en dakbedekking. Maar soms worden er tijdens dit soort werkzaamheden ook andere dingen aangetroffen. 'Een paar van mijn collega's vonden hier een wapen verstopt in een plafond van een appartement.' De politie heeft het wapen in beslag genomen voor nader onderzoek. Het bouwmateriaal wordt gerecycled.