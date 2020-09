Project Binnenring nog steeds in volle gang in de Sarphatistraat: 'Amsterdam is nooit af'

Sinds begin juni is de herinrichting van de Sarphatistraat Zuid in volle gang. De komende drie maanden worden e r werkzaamheden verricht tussen het Weesperplein en Frederiksplein. De aanleg van de fietsstraat betekent dat fietsers goed kunnen doorfietsen en auto's hier straks te gast zijn. AT5's Het Verkeer neemt een kijkje bij de werkzaamheden.

Het zuidelijke deel van de Sarphatistraat wordt ingericht als fietsstraat met rood asfalt. Dat betekent dat de fietsers meer ruimte krijgen en auto's straks te gast zijn. De maximale snelheid voor de fietstraat is 30 km/u. Hier gaan natuurlijk wel de nodige werkzaamheden aan vooraf. Zo worden de water- en gasleiding in de straat vervangen. GVB is bezig met het vervangen van de tramrails en de tramhalte Weesperplein wordt toegankelijker gemaakt voor mindervaliden.

We spreken een fietser die erg tevreden is met de aanleg van de fietstraat omdat ze alles op de fiets doet. 'Ik ben altijd voor meer toegangkelijkheid voor fietsers', vertelt ze. Een andere voorbijganger is ook te spreken over de fietsstraat. 'Fantastisch, dat mag nog wel veel meer.'

Omleidingen

Sinds begin september is de Sarphatistraat niet meer toegankelijk vanaf en naar het Weesperplein voor fietsers. Er is een omleiding via de Mauritskade. Autoverkeer vanaf de Roetersstraat wordt ook omgeleid via de Mauritskade. De werkzaamheden zijn eind dit jaar klaar.