RIVM-directeur: 'Eerdere sluiting horeca kan effect hebben in strijd tegen corona'

Dat zegt Van Dissel in een interview met het AD. 'Liever kom je er met basisregels. Maar als veel mensen die niet meer volgen, moet je teruggrijpen op forsere maatregelen, maar die raken dan een boel mensen die er niet verantwoordelijk voor zijn.'

Studiejaar

Hij zegt dat er meerdere zogenoemde clusters, dat zijn meer dan twee aan elkaar gekoppelde besmettingen, bij studenten zijn ontstaan en heeft daar daarom ook zorgen over. 'Zij beginnen weer met hun studiejaar, bouwen veel contacten op. Maar dat kan nu even niet.'

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland noemde een vervroegde sluiting van de horeca ongeveer een maand geleden ook als mogelijke optie als er sprake was van 'Fase Midden'. 'De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een stabiele situatie', schreef de Veiligheidsregio toen.

Inschalingsniveaus

Overigens zijn die drie fases (Fase Laag, Fase Midden en Fase Hoog) nu vervangen door de 'inschalingsniveaus' waakzaam, zorgelijk en ernstig. Vanaf de tweede helft van september moet online te zien zijn hoe de regio Amsterdam wordt ingeschaald.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er tussen 26 augustus en 8 september in Amsterdam 1401 nieuwe coronabesmettingen zijn bijgekomen. Dat zijn er ongeveer 160 per honderdduizend inwoners. Beide getallen zijn het hoogst van alle gemeentes in Nederland.