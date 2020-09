Halsema wil boa's gaan uitrusten met korte wapenstok

Als het aan Halsema ligt, mogen boa's in Amsterdam met een korte wapenstok de straat op. De burgemeester wil bij de minister een aanvraag indienen om mee te aan een proef. Als het doorgaat, zullen maximaal twintig boa’s in één dienst uitgerust worden met een wapenstok.

Enkele maanden geleden kondigde minister Ferd Grapperhaus aan bij wijze van proef boa's uit te rusten met een korte wapenstok. Er worden 200 korte wapenstokken voor maximaal 10 gemeenten beschikbaar gesteld.

Halsema heeft nu aangegeven mee te willen doen. De gemeente gaat deze week een aanvraag indienen en heeft al een plan klaar liggen.

Zo wil de gemeente wel 'bijzondere aandacht' besteden voor de geweldsinstructie van boa's. De bedoeling is dat vooral boa's in en rond het centrum worden uitgerust met de wapenstok. Er zullen 40 tot 50 boa's hiervoor worden getraind.

Ernstig fysiek geweld

Halsema wil benadrukken dat de politie verantwoordelijk blijft voor de openbare orde en veiligheid. De boa's zorgen voor de leefbaarheid. De wapenstok zal alleen worden ingezet bij dreiging van ernstig fysiek geweld. 'Doel is om de belager op afstand te houden. Zo kan de tijd worden overbrugd totdat de politie ter plaatse komt om de boa te ontzetten', meldt Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

De Nederlandse Boa Bond heeft eerder laten weten een wapenstok alleen niet voldoende te vinden. Ze willen ook dat boa's worden uitgerust met pepperspray. Volgens de bond bewijst een incident afgelopen vrijdag de noodzaak hiervan. Een boa werd toen in de wurggreep gehouden nadat hij iemand aansprak die alcohol aan het drinken was.