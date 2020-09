Topdrukte bij AEB door coronacrisis: 'Dagelijks vijftig vrachtwagens vol'

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) kijkt langzaam weer naar de toekomst. De coronacrisis zorgt voor twintig procent meer huishoudelijk restafval bij het AEB. Dit komt doordat Amsterdammers meer zijn gaan thuiswerken. Ook worden er steeds vaker rare vondsten gedaan in het huisafval.

'Dagelijks rijden er zo'n vijftig vrachtwagens vol afval naar de scheidingsinstallatie. Soms zestig of zeventig. Dat is afhankelijk van de aanvoer', zegt Nick Kramer, teamleider van de scheidingsinstallatie. Door de coronacrisis is de aanvoer van huisafval toegenomen.

Fietsaccu's

Jaarlijks wordt al 300 miljoen kilo gescheiden. Per uur verwerken ze bij het AEB 40.000 kilo huishoudelijk afval. Daartussen vinden ze steeds vaker rare zaken, die eveneens gevaarlijk kunnen zijn. 'We vinden regelmatig fietsaccu's terug. Deze moet je gewoon niet weggooien, want dat brengt veel brandgevaar met zich mee', benadrukt Kramer.