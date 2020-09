Meer hulp voor zzp'ers met schulden

De gemeente zet meer ambtenaren in om zelfstandigen, zzp'ers en andere ondernemers, die schulden hebben, te helpen. Ook zijn er extra afspraken gemaakt met twee gespecialiseerde schuldhulpbureaus.

De gemeente verwacht dat het aantal zelfstandigen dat om hulp vraagt de komende tijd door de coronacrisis zal stijgen. 'De ervaring leert dat er vaak tijd zit tussen het ontstaan van financiële problemen en het moment waarop mensen hulp zoeken. Daarom zien we de toename nu nog niet, maar verwachten we die de komende maanden wel', zegt wethouder Marjolein Moorman.

Ruim 80.000 Amsterdammers zijn afhankelijk van hun inkomsten als zelfstandige. Schulden zijn bij deze groep volgens de gemeente vaak complex en voor het oplossen hiervan zou 'bedrijfseconomische en fiscale kennis' nodig zijn.

De gemeente wil ook zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt of gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) benaderen. Zij krijgen dan onder meer de vraag of ze hulp willen bij hun schulden.

Schaamte

Albert Stolker, schuldhulpverlener bij PuurZuid, zei vorige week tegen AT5 dat mensen die nu in de schulden raken, vaak geen hulp zoeken, omdat ze zich schamen. Of omdat ze verwachten zelf de situatie op te kunnen lossen. Zeker tijdens crises komt dat voor. 'Eerder hebben we gezien dat mensen dan wel 1 tot 5 jaar wachten met hulp zoeken', aldus Stolker.

De schulden lopen dan ondertussen steeds verder op. Frustrerend, vindt Stolker. 'Als mensen te lang wachten, dan is misschien schuldsanering nog de enige oplossing. En dat willen we voorkomen, want zo'n traject wordt als erg zwaar ervaren.'