Achter de schermen bij Vunzige Deuntjes in De Nacht Van

Het Amsterdamse nachtleven wordt hard getroffen door de coronamaatregelen. Evenementenorganisaties moeten ongekend creatief zijn om Amsterdammers toch te kunnen laten feesten. In De Nacht Van nemen we je mee achter de schermen en stellen we mensen voor die creatieve oplossingen bedenken om een feest te kunnen bouwen in coronatijd. Deze week: Vunzige Deuntjes

Arend Wortmann van Vunzige Deuntjes vertelt in De Nacht Van dat er behoorlijke klappen zijn gevallen. 'We waren pré corona met zeventien man en nu nog met een man of acht. Er zijn 38 evenementen verplaatst.'

Zijn compagnon Thomas Gurney-Champion beschrijft de gevolgen van de coronacrisis voor Vunzige Deuntjes in een notendop. ''s Ochtends plannen maken die 's avonds weer de prullenbak in kunnen'.

Zittende showlocatie

Na een lange zomerperiode met veel terrasfeestjes gaat Vunzige Deuntjes weer de club in. De Nacht Van is deze week bij hun allereerste clubavond in club Air. Een zittend feestje met DJ, MC en een spelletje Bingo. Wortmann is van tevoren best nerveus of alles goed zal verlopen. 'Altijd spannend, nieuwe plek, eerste editie. Nu gaan we het doen en we gaan zien wat de mensen ervan vinden.'