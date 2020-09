Gemeente biedt clubs trainingen aan voor verbetering sportklimaat

Trainers en sportleiders krijgen de komende jaren trainingen aangeboden om het sportklimaat in de stad te verbeteren. Zo kunnen de sportcoaches worden bijgespijkerd in sportpedagogiek, trainingsbegeleiding en het opvangen van signalen van racisme en discriminatie. Dit is onderdeel van het Amsterdamse sportakkoord dat vanavond zal worden ondertekend. Dit gebeurt tijdens de live-uitzending van de aftrap van de Amsterdamse Sportweek op AT5.