Buurtbewoners over brand in kringloopwinkel Rataplan: 'De vlammen gingen door het dak'

Voor buurtbewoners van de afgebrande kringloopwinkel Rataplan aan de Postjesweg was het een heftige nacht. Het vuur was moeilijk te blussen, waardoor de brand de hulpdiensten en de buurt de hele nacht bezig hield.

Door de brand moesten tientallen woningen worden ontruimd. Honderd buurtbewoners moesten in een hotel worden ondergebracht. Nadat de brand was geblust werden vijf woningen onbewoonbaar verklaard.

'De vlammen gingen door het dak', vertelt een omwonende. 'Het vuur kwam bijna tegen die bomen aan', zegt ze terwijl ze wijst in de richting van een rij bomen die twintig meter verderop staan.

'Het was heel eng', vertelt een andere buurtbewoner. 'Het vuur was heel dichtbij en we waren bang dat het vuur zou overslaan naar ons huis.'

Inzet hulpdiensten

Wel werden de bewoners snel geëvacueerd, vertellen ze. 'Ik ben uit huis gehaald door mijn buurvrouw en terwijl wij over de balustrade liepen ontplofte er een auto', vertelt een van hen. 'Er stonden bussen klaar om ons op te vangen', zegt een tweede bewoner. 'Toen werden we naar hotels hier dichtbij gebracht.'

De brand werd rond 02.00 uur opgehaald naar Grip 1. Op dat moment worden veel hulpdiensten ingezet en wordt een commandopost ingericht.